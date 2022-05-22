Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли

Певец Филипп Киркоров высказался злопыхателям. Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина последнее время негативно высказывает в адрес звезд шоу-бизнеса. После премии «ЖАРА» она раскритиковала участников, что не понравилось поп-королю. 55-летний певец за словом в карман не полезет. И он видел нападки Крапивиной, которая посмотрев фестиваль «ЖАРА» сравнила артистку Анну Asti со слегка располневшей Лободой, а Киркорова и вовсе назвала таинственным незнакомцем. После этого Филипп Бедросович в личном блоге оставил язвительный пост. «Готовлюсь к «легендарной экзотической вечеринке»! И проведем дополнительный кастинг «маленьких людей» для гастрольного тура. А то некоторых до сих пор будоражит мой «цирк фриков». Те, кто провалит — пойдут «гарниром на блюде», — написал знаменитый певец. Поклонники певца оценили его юмор и пожелали ему хороших гастролей. «А текст-то какой. Ну, король, что еще можно сказать!»; «Филипп на высоте. Как всегда!»; «Вы — потрясающий артист», — написали фолловеры Киркорова.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, с поп-королем 40-летняя Нателла Крапивина поругалась год назад. Тогда, после церемонии «МУЗ-ТВ», экс-продюсер украинской певицы Светланы Лободы раскритиковала Филиппа, который прибыл на церемонию в эпатажном образе. Тот в свою очередь обвинил Лободу и ее продюсера в постоянном плагиате. «Девочки, где вы учились, я преподавал!» — с гневом бросил тогда артист Светлане и Нателле. Кстати, недавно Киркоров отметил юбилей: сначала на сцене Кремлевского дворца отгремело суперсовременное шоу, а затем после концерта Филипп пригласил друзей к мероприятие в центре Москвы. Посмотрев кадры праздника, журналист Антон Красовский попытался уколоть знаменитость, но сделать этого не получилось. «Я удивился, почему Филипп пляшет на сцене с карликами и лилипутами. Слева карлики, а справа лилипуты. Такое вот фрик-шоу», — пишет журналист. Есть также версия, что Киркоров ответил своим пассажем и на выпад телеведущего.