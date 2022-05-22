Григорий Лепс высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Певец Григорий Лепс рассказал свое мнение о сбежавших звездах. Артист вступился за Аллу Пугачевой после того, как в СМИ стали писать о том, что артистка на широкую ногу живет в Израиле. Ходили слухи, что шоумен Максим Галкин собирается продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Поговаривают, что содержание особняка выходится юмористу в копеечку — охране плати, за коммунальные услуги плати, вышколенный персонал содержи, садовнику приплачивай, и это далеко не все статьи расходов, которые легки на плечи шоумена. А при этом, украинский певец Андрей Данилко утверждал, что Максим лишился всех рекламных контрактов. Правда, без дела Галкин не сидит. Он собирается дать гастрольный тур в Израиле. Все билеты на его шоу распроданы.Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В свою очередь, Григорий Лепс попросил журналистов не навешивать ярлыки на звезд, объяснив спешный отъезд Аллы Пугачевой в Израиль. Певец считает, что за границу Примадонна уехала только чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Музыкант не сомневается, что Алла Борисовна вернется на родину и не у дел явно не останется. «Зачем стазу навешивать ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — заверил Лепс.