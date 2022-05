Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 24-27 мая + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на следующей неделе, с 24 по 27 мая, запланирован релиз 14 игр. Сразу несколько новинок окажутся в подписке Game Pass.

Следующие игры выйдут на консолях Xbox с 24 по 27 мая:

Floppy Knights (24 мая)Injection π23 ‘Ars regia’ (24 мая)Spacelines From The Far Out (24 мая)Amazing Superhero Squad (25 мая)Blow & Fly (25 мая)Lab Crisis (25 мая)Zombo Buster Advance (25 мая)Sniper Elite 5 (26 мая)Arcade Spirits: The New Challengers (27 мая)Moo Lander (27 мая)My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (27 мая)Pac-Man Museum+ (27 мая)Remote Life (27 мая)Sword and Bones (27 мая)

В подписке Game Pass выйдет не меньше 4 игр:

Floppy Knights (24 мая)Hardspace: Shipbreaker для PC (24 мая)Sniper Elite 5 (26 мая)Pac-Man Museum+ (27 мая)