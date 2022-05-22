Как люди из разных стран смеются в социальных сетях? 😂
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Как люди из разных стран смеются в социальных сетях? 😂

Как люди из разных стран смеются в социальных сетях? 😂

Одними смайликами сыт не будешь. Иногда очень хочется прокомментировать чей-нибудь новый пост в Сети, используя буквы: "хахаха", или "хихихи", или "хохохо". А теперь приготовьтесь: удивительное рядом. И оно состоит в том, что далеко не во всех странах так принято смеяться. Оказывается, представители других народов часто выражают улыбку своими традиционными "жажажа", "рсрсрс" и даже "кккк"...

1. Испания

2. США

3. Южная Корея

4. Китай

5. Греция

6. Бразилия

7. Иран

8. Италия

9. Израиль

10. Франция

11. Исландия

12. Таиланд

13. Дания

14. Арабские страны

15. Япония

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По материалам: Юмор

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