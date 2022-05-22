Канны-2022: Карла Бруни, Вуди Харрельсон и другие на премьере фильма "Треугольник печали"
Сегодня, 14:40 Вадим Карасев
На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "Треугольник печали" режиссера Рубена Эстлунда — ее посетили Карла Бруни, Вуди Харрельсон, Шарлотта Ле Бон, Итан Хоук и другие звезды.
Ноэль Капри Берри
Тони Гаррн
Вуди Харрельсон и Сунньи Меллес
Джессика Ванг
Карла Бруни
Агата Максимова
Аня Рубик
Итан и Райан Хоук
Виктория Сильвстедт
Шарлотта Ле Бон
Леони Ханне
Эмилия Добрева
Гинта Бику
Леди Виктория Херви
"Треугольник печали" рассказывает о группе людей (пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица), которая после крушения яхты оказывается на необитаемом острове. Главную роль в фильме исполнил Вуди Харрельсон.
Ольга Петелина
По материалам: spletnik.ru