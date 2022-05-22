Канны-2022: Карла Бруни, Вуди Харрельсон и другие на премьере фильма "Треугольник печали"

Вадим Карасев

На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "Треугольник печали" режиссера Рубена Эстлунда — ее посетили Карла Бруни, Вуди Харрельсон, Шарлотта Ле Бон, Итан Хоук и другие звезды.





Ноэль Капри БерриТони ГаррнВуди Харрельсон и Сунньи МеллесДжессика ВангКарла Бруни





Агата МаксимоваАня РубикИтан и Райан ХоукВиктория СильвстедтШарлотта Ле БонЛеони ХаннеЭмилия Добрева





Гинта БикуЛеди Виктория Херви

"Треугольник печали" рассказывает о группе людей (пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица), которая после крушения яхты оказывается на необитаемом острове. Главную роль в фильме исполнил Вуди Харрельсон.

Ольга Петелина