Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на светских мероприятиях

Вадим Карасев

Во Франции продолжается череда приуроченных к Каннскому кинофестивалю светских мероприятий, в списках гостей которых значатся влиятельные люди из мира кино, моды и не только.

Так, в одном из фешенебельных отелей Французской Ривьеры 21 мая состоялся ужин Women in Cinema, на котором чествовали достижения женщин в кинематографе. Среди посетивших его звезд — Наоми Кэмпбелл и Алессандра Амбросио.





Алессандра Амбросио









Наоми Кэмпбелл

В тот же день состоялся гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Адриана Лима, Наталья Водянова, звезда "Игры в кальмара" Ли Чон Джэ и Кьера Чаплин, внучка легендарного комика Чарли Чаплина.





Андре Леммерс и Адриана Лима









Наталья ВодяноваЛи Чон ДжэКьера Чаплин





Ольга Петелина