Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на светских мероприятиях
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Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на светских мероприятиях

Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на светских мероприятиях

Во Франции продолжается череда приуроченных к Каннскому кинофестивалю светских мероприятий, в списках гостей которых значатся влиятельные люди из мира кино, моды и не только.

Так, в одном из фешенебельных отелей Французской Ривьеры 21 мая состоялся ужин Women in Cinema, на котором чествовали достижения женщин в кинематографе. Среди посетивших его звезд — Наоми Кэмпбелл и Алессандра Амбросио.


Алессандра Амбросио



Наоми Кэмпбелл

В тот же день состоялся гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Адриана Лима, Наталья Водянова, звезда "Игры в кальмара" Ли Чон Джэ и Кьера Чаплин, внучка легендарного комика Чарли Чаплина.


Андре Леммерс и Адриана Лима



Наталья Водянова
Ли Чон Джэ
Кьера Чаплин



Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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