Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
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Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников

Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
25-летняя певица Клава Кока поделилась жуткими фото. Артистка напугала поклонников кадрами из больницы. Звезда запечатлела свою руку под капельницей. «Хорош этот холодок по вене, сразу легче», — подписала она обнародованное фото в своем телеграм-канале.
Клава Кока в больнице «Что случилось?», «Клава, скорее выздоравливай!», «Клава, ты нам нужна!», «Клава, не пугай нас, пожалуйста!» — прокомментировали снимок фолловеры. Однако, судя по тому, что Кока следом выставила анонс своего концерта в Самаре, запланированного на 22 мая, ничего страшного не произошло. О своем состоянии Клава Кока не сообщила.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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