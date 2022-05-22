Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
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Ксения Собчак посмеялась над известным артистом

Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о Юрии Лозе. Телеведущая в «Телеграм» посмеялась над популярным музыкантом Юрием Лозой. «Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот, где действительно опасность таится», сказала Ксения Собчак.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Юрий Лоза — известный советский автор-исполнитель. Он славен тем, что часто дает комментарии в СМИ на самые разные темы. Ксения Собчак в соцсетях, надо признать, часто подкалывает различных звезд российского шоу-бизнеса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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