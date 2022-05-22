Ксения Собчак заработала в шесть раз больше мужа
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Ксения Собчак заработала в шесть раз больше мужа

Ксения Собчак заработала в шесть раз больше мужа
Стали известны доходы мужа ведущей и журналистки Ксении Собчак и других звезд.     Департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2021 год. Декларации представили руководители московских театров, музеев, оркестров, картинных галерей, школ искусств, библиотек и парков. Среди них много известных личностей. Согласно обнародованным данным, одним из богатых стал дирижер Владимир Спиваков. Он является президентом Московского международного дома музыки. В прошлом году он заработал более 158 миллионов рублей. У него в собственности находятся три земельных участка, дом и квартира. Жена 77-летнего руководителя оркестра Сати Спивакова владеет тремя квартирами, в том числе одна из них находится в Испании, а другая во Франции. На тележурналистку также оформлен участок, а годовой доход составил более 12 миллионов. Художественный руководитель «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» Игорь Бутман показал доход в 96 миллионов рублей. У 60-летнего музыканта два дома и два земельных участка. Также на него оформлены шесть квартир. В частности, одна находится в Соединенных Штатах, другая, площадью 108 кв.м, — в ОАЭ. Кроме того, у Бутмана есть автомобиль высшего класса марки Maybach. Отметим, в 2021 году саксофонист заработал почти на 8 миллионов рублей больше, чем в предыдущем году.
Ксения Собчак с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Режиссер Константин Богомолов заработал почти в 20 раз меньше, чем его супруга Ксения Собчак. 46-летний худрук драмтеатра на Малой Бронной задекларировал почти 14,5 миллионов. Тогда как телеведущая — 300. У журналистки в собственности шесть земельных участков, столько же автомобилей премиум-класса, девять нежилых помещений, один дом и две квартиры. На Богомолова оформлена лишь одна квартира. У директора московского государственного академического театра «Русская песня» Надежды Бабкиной на счету почти 72 миллиона рублей. Артистка располагает жилым домом, двумя квартирами, двумя земельными участками, а также баней, гаражом и машиной Mersedes-Benz. Почти одинаковые суммы заработали актер Олег Меньшиков и художник Зураб Церетели. У них почти по 60 миллионов на каждого. Однако 88-летний скульптор может похвастаться шикарным автопарком — у него четыре мерседеса, два Rolls-Royce и один Bentley Azure, сообщает kp.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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