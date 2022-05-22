Лера Кудрявцева поделилась фото со дня рождения внука
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Лера Кудрявцева поделилась фото со дня рождения внука

Лера Кудрявцева поделилась фото со дня рождения внука
51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала, как отметила день рождения внука Левы. Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что знает многих знаменитостей. Блондинка брала интервью даже у Аллы Пугачевой. А вот о своей жизни она рассказывает редко. Телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой три года. А вот от первого брака с Сергеем Ленюком у нее есть сын Жан, который уже подарил ей внука. На днях Лера отметила свой день рождения. Она решила посидеть в ресторане с Сергеем Лазаревым. А вот накануне в ее семье снова настал праздник. Она приехала на вечеринку, которую устроили в честь ее внука. Льву исполнилось четыре года, поэтому родные позвали гостей и закатили праздник. Кудрявцева привела с собой дочку, которую нарядила в модное кремовое платье в крапинку. Она решила заснять малышку с братом и именинником. Редкий кадр телеведущая опубликовала в соцсети. Поклонники восхитились тем, какие у нее дети. Нашли и те, кто не знал, что Лера стала бабушкой.
Жан Ленюк с сыном и сестрой «День рождения Левочки», подписала фото Кудрявцева. Поклонники восхитились тем, какие у нее дети. Нашли и те, кто не знал, что Лера стала бабушкой. «Какие классные ребята», «Дочка просто прелесть», «Маша самая обаятельная», «Ой, а у вас внук есть? И такой красивый сын?», «Лерочка, как чудесно!», «Вот и вся семья вместе», «До чего хорошенькие», «Маша стиляга! Всегда в новых нарядах», «Сын у вас прям Аполлон», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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