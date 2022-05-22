Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
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Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну

Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Певица Лолита Милявская призналась, что уже перевезла своих родных из России. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее дочь с мамой уехали из России. «Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе… В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году», сказала Лолита Милявская.
Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Не исключено, что родные певицы уехали жить в Болгарию. Элитные апартаменты и двухэтажный дом в этой стране Лолита Милявская приобрела 14 лет назад. Напомним, что у Лолиты Милявской есть дочь Ева. Не так давно исполнительница в деталях рассказывала, как вывезла мать и наследницу из Киева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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