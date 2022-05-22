Максим Галкин превратился старика

Артист Максим Галкин сильно постарел после побега из страны. Муж Аллы Пугачевой обратился к поклонникам. Он сообщил о предстоящих концертах в Израиле. Подписчики отметили, что внешность артиста заметно изменилась. Уехавший из страны Максим Галкин анонсировал предстоящие концерты в Израиле. Выступления артиста пользуются таким большим спросом за границей, что юмористу придется провести дополнительный творческий вечер. Об этом муж примадонны заявил в соцсетях. «Через две недели начинается мой большой тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассе, а желающие прийти — на мой концерт остаются. Все это время мы искали возможности. Мы нашли единственный свободный зал, поэтому я с радостью объявляю — еще один, 16 заключительный концерт состоится в городе Ашдод. Добро пожаловать! Буду с нетерпением ждать встречи», — обратился к аудитории 45-летний пародист.Постаревший Максим Галкин Поклонники заметили, что внешность Галкина поменялась, он выглядит уставшим, к тому же заметно поседела щетина на подбородке. Возможно, последние события и переживания оставили свой отпечаток. Отметим, на днях Алла Пугачева заявила, что все-таки планирует прилететь в Россию. Пока не известно когда именно артистка вернется домой. Она пояснила, что детям Гарри и Лизе нужно в скором времени пойти в школу. Следовательно, к осени семья может приехать обратно в свой пустующий замок в деревне Грязь. Также она опровергла слухи о разладе с супругом. Напомним, шоумен не так давно жаловался, что у него сорвались рекламные контракты в России и отменились выступления. Он потерял источники дохода и даже закрыл свое рекламное агентство. Кроме того, в передачи «Сегодня вечером» Галкину сразу нашли замену. новым ведущим стал Николай Цискаридзе. Похоже, за границей у Максима дела стали идти лучше, раз звезда устраивает дополнительные концерты.