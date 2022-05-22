Мария Шукшина не навещает маму, не желает видеть сестру и не разговаривает с дочерью
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Мария Шукшина не навещает маму, не желает видеть сестру и не разговаривает с дочерью

Мария Шукшина не навещает маму, не желает видеть сестру и не разговаривает с дочерью
Сестра актрисы Марии Шукшиной рассказала об отношениях в их семье в эфире НТВ. Ольга и Мария Шукшины по сей день не могут найти общий язык. Сестры совсем отдалились друг от друга и практически не видятся. За несколько лет у родственниц накопилось друг к другу много вопросов, которые вылились в обиды. Они по-прежнему не общаются. Хотя, казалось бы, что могли не поделить сестры? По идеи они должны были зарыть топор войны и объединиться, чтобы окружить заботой 83-летнюю маму — Лидию Федосееву-Шукшину.    Народная артистка РСФСР была замужем пять раз. Ее первым мужем был актер Вячеслав Воронин, в браке с ним в 1960 году родилась дочь Анастасия. От второго супруга Василия Шукшина на свет появились Мария и Ольга. Семья жила дружно, но все изменилось после его смерти. Родные люди отдалились друг от друга. Мария занялась актерской карьерой. Что же касается ее младшей сестры Ольги, то она долго не могла найти дело жизни.
Ольга Шукшина. Кадр передачи Было время, когда она жила за границей. Кроме того, 15 лет женщина провела в монастыре. Это случилось, после того как из-за нескольких перенесенных абортов, начались осложнения и у наследницы кинорежиссера обнаружили доброкачественную опухоль. Сейчас же Ольга посвящает все свободное время пожилой матери. Родная сестра Мария совсем не желает знать своих близких. «Я даже не могу набрать, потому что я в черном списке. Поскольку Маша выступает с громкими политическими заявлениями, которые раскачивают общество, — мне тоже позвонили и попросили прокомментировать. Я высказала свое мнение и тут прилетело от нее: «Пускай перестанет хайпиться на моем имени», — негодует 53-летняя Ольга в эфире НТВ. Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной не понимает позиции сестры, которая не навещает родных. Больше всего она переживает за Лидию Николаевну, ведь та нуждается в теплоте и любви. «Вот она не приезжает к маме. Может она не хочет меня видеть. Ей удобно это положение, поэтому я не верю в Машины лозунги. Потому что если ты учишь всю страну как жить, то в принципе у тебя у самой должна быть семья идеальная. С Аней (старшая дочь Марии) они также не разговаривают годами», — возмущается Ольга в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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