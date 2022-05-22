Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
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Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей

Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Актриса Марина Зудина посвятила уикенд общению с родными. Марина Зудина не скрывает, что после смерти Олега Табакова она училась жить заново. Не пасть духом в самый сложный период ей помогли любимые дети. Сейчас отпрыски ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» выросли, стали самостоятельными. При этом дочка актера — Маша Табакова — пока еще учится в школе, она готовится к первым важным экзаменам. В такой задумчивости Зудина и подловила дочку в кофейне, куда заглянул и Павел Табаков.
Мария Табакова «Воскресный обед! Дочь думает о завтрашнем ОГЭ по математике, сын проспал после возвращения из Питера, родители счастливы, вечером у меня «Карамазовы», — сообщила Зудина. Единственный сын Марины Зудиной как две капли воды похож на свою звездную маму, тогда как Маша — пошла в отца Олега Павловича. В одном из своих интервью брат Марии заверил, что хотел бы, чтобы его сестренка выбрала для себя более серьезную профессию.В актерстве Машу Павел Табаков не видит. Юноша считает, что хоть кто-то из их семьи должен увлечься чем-то более приземленным.
Павел Табаков В кофейню, помимо детей, как написала Зудина, она пришла с родителями. Такой семейный обед в кругу близких, как считает Марина, наилучшее времяпрепровождение. Кстати, актриса смогла удивить зрителей, сыграв одну из ключевых ролей в нашумевшем сериале «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. При этом Зудина дала понять, что не стеснялась играть в довольно откровенных сценах, так как находится в прекрасной для ее возраста физической форме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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