Маша Распутина прошлась по сбежавшим звездам
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Маша Распутина прошлась по сбежавшим звездам

Маша Распутина прошлась по сбежавшим звездам
Певица Маша Распутина рассказала о дочках. В последнее время многие артисты решаются на эмиграцию. Одни выбирают для проживания Арабские Эмираты, другие летят в Израиль. А вот Маша Распутина уверяет: она покидать родину не собирается. 58-летняя Мария Распутина может похвастаться приличным состоянием. У исполнительницы роскошная пятикомнатная квартира в центре Сочи, а также четырехэтажный дом на Рублевке. Певица могла похвастаться и заграничной недвижимостью. Когда-то звезда владела апартаментами в Турции, но решила ее продать. Распутина уверяет: ни о какой жизни за рубежом не может быть и речи. «Страна для меня — это все. Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — заявила она в шоу «Ты не поверишь!» канала НТВ.
Маша Распутина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В России живут и две дочери Распутиной: 37-летняя Лидия и 21-летняя Мария. Поклонники беспокоятся, что звездные наследницы до сих пор не замужем. «Пусть они живут своей жизнью, — отмахивается артистка в эфире канала НТВ. — Отстаньте от дочек. Старшая набралась уму разуму, а младшая еще нет. Дочери меня не слушают. Тяжелый случай». Впрочем, и сама Маша едва может назвать себя примерной дочерью. «Отец звонил отругал: «Когда ты ко мне приедешь?» Если честно сказать, я 23 года не была. В 97-ом мы заезжали на машине в эту деревушку, там столько народу повалило. Кто там такая? А это я! Певица и артистка. Во как любила петь с малых лет», — улыбалась звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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