Microsoft представила Xbox Series S в стиле Top Gun: Maverick

Вадим Карасев





Очередную уникальную игровую приставку Xbox Series S создала Microsoft с партнерами, чтобы разыграть ее в рамках конкурса. На сей раз это приставка в стиле Top Gun: Maverick.

Консоль Xbox Series S в стиле Top Gun: Maverick и Microsoft Flight Simulator имеет уникальный дизайн. Особенно интересно выглядит геймпад, где расположили некоторые элементы из приборной панели реактивного самолета. По функциональности геймпад и консоль ничем не отличаются от оригинальной.





Уникальную консоль можно выиграть, если поучаствовать в розыгрыше в Twitter, который проходит до 10 июня, но в условиях конкурса есть ограничения по регионам. Купить такую консоль не получится.