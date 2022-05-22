Оксана Акиньшина призналась, что отдалась пьяному Шнурову
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Оксана Акиньшина призналась, что отдалась пьяному Шнурову

Оксана Акиньшина призналась, что отдалась пьяному Шнурову
Актриса Оксана Акиньшина призналась, когда впервые легла в постель с мужчиной. Артистка рано стала знаменитой. Свое покорение кинематографа она сразу начала с главной роли в фильме Сергея Бодрова «Сестры». Было будущей звезде тогда всего 12 лет. А в 14 она играла в драме «Игры мотыльков» с 20-летним Алексеем Чадовым. И тогда же познакомилась с Сергеем Шнуровым, который писал для картины песни и несколько раз мелькнул в кадре. «Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — вспоминала Акиньшина.
Сергей Шнуров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Шнурова не смутило, что ему на тот момент было 29 лет, а его новой возлюбленной всего 15. Ради нее музыкант развелся с женой. Отношения длились 5 лет. Им удалось расстаться без скандалов, более того, парочка встречалась и позже, в периоды, когда Шнуров пребывал в роли холостяка. Сейчас Акиньшиной приписывают роман с Данилой Козловским, с которым все завертелось во время съемок «Чернобыля». Она развелась со вторым мужем кинопродюсером Арчилом Геловани, и тот отсудил у нее двоих общих детей. Первый сын от предыдущего брака тоже растет не с матерью, его воспитывает мать актрисы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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