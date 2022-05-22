Ольге Бузовой на сцене сделали предложение руки и сердца
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Ольге Бузовой на сцене сделали предложение руки и сердца

Ольге Бузовой на сцене сделали предложение руки и сердца
Фанаты певицы и ведущей Ольги Бузовой теперь гадают, выйдет ли она замуж. Исполнительница хита «Мало половин» развелась с Дмитрием Тарасовым в 2016 году. С тех пор артистка несколько раз пыталась построить гармоничные отношения, однако мужчины оказывались предателями. Сегодня звезда получила заветное кольцо от привлекательного блондина. Сможет ли она в этот раз обрести долгожданное счастье? В прошлом году Ольга Бузова дебютировала во МХАТе. Появление артистки на знаменитой сцене вызвало массу споров, но главное — ее заметили другие режиссеры. Недавно звезду пригласили сыграть в спектакле «Мужчина нарасхват» театра «Казино Сочи».
Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца Премьера постановки состоялась вечером 21 мая. Бузова получила шквал аплодисментов, и даже… предложение выйти замуж! В личном Telegram-канале исполнительница хита «Мало половин» опубликовала ролик, на котором запечатлен трогательный момент. Привлекательный блондин в костюме неожиданно встает на одно колено и протягивает ей коробку с кольцом. «Мое сердце принадлежит вам!» — сказал он, улыбаясь. 36-летняя Ольга была крайне удивлена поступком мужчины. Зал взорвался радостными криками «горько». «Вот так поворот», — пишут в комментариях пользователи. А вот некоторые посчитали, что блондин попросту решил привлечь к себе внимание и сравнили его с бывшим артистки. «Ну попонтовался парень. Знал, что снимают. Зато теперь все выясняют, кто он. Скоро до уровня Давы взлетит. И все! Реального предложения никакого нет», — негодуют подписчики. «Мне кажется молодой человек и вправду был очень искренен», — возражают другие.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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