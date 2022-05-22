Разработчики State of Decay 2 подвели итоги 4 лет развития игры — в игре больше 10 миллионов игроков
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Разработчики State of Decay 2 подвели итоги 4 лет развития игры — в игре больше 10 миллионов игроков

Разработчики State of Decay 2 подвели итоги 4 лет развития игры — в игре больше 10 миллионов игроков


Релиз State of Decay 2 состоялся в 2018 году, и уже прошло 4 года с момента выхода проекта. Игра существенно преобразилась со дня релиза — разработчики выпустили много обновлений, все они распространены бесплатно. В игре появилось значительное количество нового контента, а недавно ее обновили и с графической точки зрения.

К 4-летию State of Decay 2 разработчики из студии Undead Labs опубликовали видео, в котором поделились различной интересной статистикой проекта:



Суммарное количество игроков в State of Decay 2 уже превысило 10 миллионов игроков. Напомним, что проект доступен на Xbox и PC.



Вышло 30 обновлений с различным контентом.



Игроки уничтожили 4,6 миллиарда зомби и 1,8 миллиарда джаггернаутов.

Ниже можно посмотреть это видео со статистикой State of Decay 2. Напомним, сама игра доступна в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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