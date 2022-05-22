Разработка Atomic Heart уже заняла более 600 тысяч часов

Вадим Карасев





Atomic Heart — один из ожидаемых проектов этого года, который должен выйти сразу после релиза в подписке Game Pass. На данный момент игра не имеет точной даты релиза, но, похоже, что ее разработка уверенно движется к завершению.

Создатели Atomic Heart в своем Телеграм-канале решили подсчитать, сколько времени они потратили на разработку проекта. Вышло, что затрачено было порядка 600 тысяч часов:

Мы тут посчитали, что наша команда за 5 лет доросла до 120 человек. И даже если посчитать, что не все 120 человек работали всегда, все 5 лет, а только половина из них, допустим 60. То получается интересно: 60 человек по 22 рабочих дня в месяц по 8 часов в день по 12 месяцев в год на протяжении 5 лет! Это в общей сложности дает аж 633600 часов. Шестьсот тридцать три ТЫСЯЧИ часов разработки игры. Что дает на выходе несколько десятков часов геймплея. Всего несколько десятков часов за пять лет. Тут остается только один вывод. Игры — это искусство!

Вместе с тем, разработчики Atomic Heart опубликовал новый скриншот — его можно видеть ниже.



