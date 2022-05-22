Слава показала младшую дочку – выпускницу начальной школы
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Слава показала младшую дочку – выпускницу начальной школы

Слава показала младшую дочку – выпускницу начальной школы
Певица Слава поделилась фото дочери Антонины с выпускного из начальной школы. Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, воспитывает двоих детей от разных партнеров. Старшая дочь Александра появилась на свет в браке с Константином Морозовым. Молодой отец бросил артистку с маленьким ребенком на руках. Вторым супругом певицы стал бизнесмен Анатолий Данилицкий. Певица родила ему дочь Антонину. Вчера девочка окончила начальную школу. О радостном событии мама сообщила в социальных сетях. Слава разместила несколько снимков. На одной фотографии Антонина запечатлена в красном пышном платье за пианино.
Антонина Данилицкая «Бесконечно люблю❤️❤️❤️❤️», подписала фото певица. А на второй девочка позирует в окружении родных: поздравить выпускницу с новым этапом в жизни пришли родители и старшая сестра. В свою очередь поклонники заметили, что девочка как две капли воды похожа на маму.
Слава с мужем и дочерьми «У Тонечки сегодня выпускной из начальной школы❤️❤️❤️ Совсем взрослая уже🥰🥰❤️», отметила Слава. Если младшая дочь певицы только окончила четвертый класс, то старшая Александра уже давно делает первые шаги в шоу-бизнесе. После школы девушка поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. Параллельно со студенческой жизнью Морозова начала занимается творческой деятельностью. В 2020-ом она дебютировала как певица. Девушка выпустила песню «Это было ночью», а затем клип на трек «Не трогай меня», где снялся блогер Рома Желудь. В этом же году дочь Славы получила свою первую музыкальную премию, выступив с мамой на церемонии вручения ЖАРА KIDS Music Awards.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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