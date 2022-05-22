Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
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Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Последний месяц весны плавно подходит к завершению, а значит, наступает пора подведения итогов. Завершить необходимые дела в срок и привлечь удачу на все лето Знакам Зодиака помогут точные расклады карт Таро.


Ценные подсказки — отличное подспорье для тех, кто мечтает о счастливой жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям зодиакальных созвездий познакомиться с очередным прогнозом на майскую неделю, чтобы составить планы и подготовиться к активной работе. Советы карт не всегда явные — порой требуется прислушаться к интуиции, чтобы принять верные решения и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Овен


Последняя неделя мая будет довольно благоприятной, но Овнам не стоит терять бдительности. Первый Аркан «Императрица» говорит о том, что события будут развиваться постепенно, а значит, спешить никуда не нужно: все произойдет в свое время.

Аркан «Мир» говорит о том, что дела будут идти в гору, поэтому Овны могут не бояться смелых решений. По этой карте наступает период, когда все двери открыты: нужно лишь выбрать верный путь и не сворачивать с него.


В конце недели Овны должны быть готовы к испытаниям. Аркан «Дьявол» сулит неприятности, если потакать сиюминутным прихотям, не соблюдать меры и полагаться на худшие черты характера.

Телец


Тельцам на этой неделе предстоит много работы, которая приведет к успеху. Первая карта «Колесница» указывает на стремительное развитие событий, когда важно быстро принимать решения и не бояться временных трудностей.

Карта «Колесо фортуны» указывает на перемены, к которым невозможно подготовиться. Тельцы должны оставаться бдительными и внимательными, чтобы не допустить спешки, губительной для привлечения удачи.

Аркан «Мир» завершает неделю, указывая на завершение трудностей. Карта символизирует достижение целей, уверенность в своих действиях и награду за приложенные усилия. Тельцы смогут насладиться своей победой и разделить радость с близкими.


Близнецы


Близнецов ждет напряженное завершение мая. В начале недели по карте «Повешенный» дела нельзя пускать на самотек. По этому Аркану нельзя пасовать перед трудностями, преодоление которых поможет прийти к успеху.

«Луна» в раскладе — карта, указывающая на необходимость борьбы с недостатками. Близнецам важно поверить в себя и не бояться перемен, которые помогут оставить за спиной сомнения и страхи, мешающие счастливой жизни.

Аркан «Башня» завершает неделю, указывая Близнецам на время перемен. По этой карте из жизни будет уходить все ненужное, поэтому не стоит сопротивляться происходящему. Прошлое останется за спиной, а впереди будут ждать новые приключения.

Рак


Раков ждет прекрасная неделя, которая начнется с Аркана «Император». По этой карте нет причин для беспокойства — знания и навыки помогут привлечь успех, отпугнуть который может агрессия, а также халатное отношение к обязанностям.

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая к временной изоляции. Раки смогут отдохнуть, восстановить силы, а также составить план, который обеспечит им путь к победе. Карта указывает на период, когда за внешним спокойствием происходят глубинные процессы преображения к лучшему.


Карта «Мир» завершает неделю, указывая на достижение поставленных целей. Аркан символизирует успех и радость, а значит, Раки смогут насладиться происходящим и обрести уверенность.

Лев


Львам эта неделя принесет множество интересных событий. Аркан «Колесо фортуны» предупреждает о неожиданных переменах, которые ворвутся в жизнь и перевернут все с ног на голову. Совет карты — не спешить с выводами и дождаться ясности.

Аркан «Дурак» предупреждает о появлении неожиданных препятствий, преодоление которых поможет Львам стать увереннее. По этой карте не стоит отчаиваться, если что-то пошло не так: судьба предоставит новые возможности.

Завершает неделю карта «Луна», по которой Львам нельзя потакать страхам и сомнениям. Смятение спровоцирует цепочку неудач, разбираться с которыми придется длительное время. Все, что нужно — воспитывать самоуверенность и не верить слухам.

Дева


В начале недели по карте «Дьявол» Девам важно помнить о собственном достоинстве. Потакание сиюминутным прихотям, злость и агрессия отпугнут успех, а значит, нужно настроиться на волну оптимизма и с достоинством пройти испытания.


По карте «Колесо фортуны» Девы должны быть готовы к неожиданному повороту событий. В смятении и спешке можно выбрать неверный путь, поэтому Девам важно оставаться в состоянии покоя и не торопиться с выводами.

Неделя завершается позитивным Арканом «Император». По нему Девы смогут получить весомую поддержку, продвинуться в делах карьеры и бизнеса. Для того, чтобы удача не обошла стороной, важно оставаться честными и непредвзятыми.

Весы


Весов ждет насыщенная неделя, которая начнется с карты «Отшельник». Аркан призывает оставить спешку и сосредоточиться на планировании. Четкий план действий обеспечит уверенность и поможет выполнить дела в срок.

Аркан «Солнце» является одной из самых позитивных карт. Весам предстоит получить награду за свои труды, насладиться отсутствием проблем и начать путь покорения новых вершин. Карта призывает не медлить, ведь судьба не так часто балует своей благосклонностью.

В конце недели по карте «Колесо фортуны» Весы будут вынуждены взять паузу. Аркан символизирует непредвиденные события, повлиять на которые не удастся. Переживать по этому поводу не стоит — все идет своим чередом, а значит, впереди ждут новые возможности и успехи.

Скорпион



Неделя начинается с карты «Дурак», которая призывает Скорпионов не ослаблять бдительности. По этому Аркану нельзя торопиться с серьезными решениями и действовать необдуманно. Внимательность и осторожность уберегут от проблем.

Аркан «Отшельник» говорит о возможности побыть наедине с собой и своими мыслями. По этой карте Скорпионам важно отдохнуть и восполнить запас энергии, свериться с планом и исключить из него те пункты, которые потеряли актуальность.

В конце недели по карте «Император» наступает пора активной работы. Карта сулит продвижение в карьере и обретение финансового благополучия, но для этого Скорпионам придется хорошенько потрудиться.

Стрелец


Стрельцам по карте «Умеренность» стоит начать неделю размеренно. Аркан призывает не спешить и соблюдать меру во всем. Такая тактика убережет от неприятностей и не даст свернуть с пути, ведущего к успеху.

Аркан «Башня» говорит о том, что в жизнь ворвутся перемены. Стрельцы должны помнить о том, что они — необходимая составляющая, а значит, переживать не имеет смысла. Судьба подталкивает к новому жизненному этапу, который не возможен без трансформаций и неизбежного прощания с прошлым.

Завешает неделю карта «Правосудие». Аркан сулит позитивные перемены, и для того, чтобы они не заставили себя ждать, Стрельцам нужно будет активно работать. Честность и неподкупность помогут уберечься от проблем и внимания недоброжелателей.

Козерог


В начале недели по карте «Маг» козероги могут быть уверены в том, что движутся в верном направлении. Аркан призывает развивать таланты и экспериментировать, чтобы привлечь новые успехи и возможности.

Аркан «Солнце» говорит о том, что в жизнь врываются позитивные перемены. Козерогам судьба представит шанс привлечь успех, от которого нельзя отказываться, а значит, наступает время активных действий.

Счастливая карта «Звезда» указывает на верно выбранное направление. Козерогам остается пройти его до конца и получить свою награду. Совет карты — не принимать спонтанных решений и не бросать начатых дел, чтобы не навлечь неприятностей.

Водолей


«Солнце» в раскладе — позитивная карта, которая сулит Водолеям успехи. По этой карте нет причин для беспокойства и сомнений — нужно действовать смело и браться за смелые проекты, воплотить которые не составит труда.

Карта «Иерофант» говорит о том, что Водолеи смогут управлять не только своей жизнью, но и возглавить работу целого коллектива. Триумф не заставит себя ждать, если грамотно управлять людьми и не отказываться от работы.

В конце недели по карте «Сила» Водолеям предстоять некоторые сложности, преодолеть которые нужно без промедления. Умение мыслить рационально и внимание к предчувствиям поможет выбрать верную тактику.

Рыбы


Неделя начинается с карты «Суд», которая сулит Рыбам перемены к лучшему. По этому Аркану проблемы и трудности остаются позади, и в жизнь приходят события, которые не могут не радовать.

Аркан «Верховная жрица» призывает Рыб к терпению. По этой карте нельзя торопить события, чтобы не спугнуть удачи и не зайти в тупик из-за поспешных решений. Внимание к интуиции поможет найти верный путь к успеху.

В конце недели по карте «Луна» Рыбам особенно важно быть предусмотрительными. Карта указывает на тайны, которые станут явными, и новые знания могут ранить. В таком положении главное не поддаваться панике и обдумывать каждый шаг.

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По материалам: dailyhoro.ru

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