Утечка: новое изображение из Starfield появилось в сети
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Утечка: новое изображение из Starfield появилось в сети

Утечка: новое изображение из Starfield появилось в сети


В сеть уже утекло немало изображений из Starfield, каждое из которых вызывает активные обсуждения. На Reddit опубликована новая утечка — очередное изображение из Starfield, которое демонстрирует двери из игры. Нельзя сказать, что это изображение как-то проливает свет на то, что ждет игроков в Starfield, но ожидания игры настолько велики, что даже такое изображение уже собрало на Reddit больше 100 комментариев.


Напомним, недавно Bethesda объявила, что не успеет выпустить Starfield в ранее назначенную дату — 11 ноября 2022 года. Теперь релиз проекта запланирован на 2022 год.

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По материалам: newxboxone

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