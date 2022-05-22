Утечка: новое изображение из Starfield появилось в сети

Вадим Карасев





В сеть уже утекло немало изображений из Starfield, каждое из которых вызывает активные обсуждения. На Reddit опубликована новая утечка — очередное изображение из Starfield, которое демонстрирует двери из игры. Нельзя сказать, что это изображение как-то проливает свет на то, что ждет игроков в Starfield, но ожидания игры настолько велики, что даже такое изображение уже собрало на Reddit больше 100 комментариев.





Напомним, недавно Bethesda объявила, что не успеет выпустить Starfield в ранее назначенную дату — 11 ноября 2022 года. Теперь релиз проекта запланирован на 2022 год.