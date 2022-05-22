В Белоруссии рассказали о вылазках украинских диверсантов на территорию страны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Белоруссии рассказали о вылазках украинских диверсантов на территорию страны

В Белоруссии рассказали о вылазках украинских диверсантов на территорию страны

В Белоруссии рассказали о вылазках украинских диверсантов на территорию страны

19:31  Автор: Елена Ботороева


Источник: ТАСС



Украинские диверсионно-разведывательные группы пробираются на белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает ТАСС. 

По словам Вольфовича, сейчас группировка украинских Вооруженных сил на Ровенском направлении составляет 10,5 тысячи человек, на Черниговском — 4,5 тысячи, на Киевском — более 5,5 тысячи. Со стороны Украины ведется инженерное оборудование участков вдоль совместной границы, минирование, «действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине


Как сообщает Интерфакс, в связи с этим в Белоруссии сейчас проводят второй этап проверки сил реагирования, а на охрану госграницы брошены дополнительные силы.

В феврале на территории Белоруссии прошли совместные с Россией военные учения, направленные на защиту интересов Союзного государства.



#Белоруссия #Украина


127
# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли
Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли
Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
Microsoft представила Xbox Series S в стиле Top Gun: Maverick
Microsoft представила Xbox Series S в стиле Top Gun: Maverick
Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 16 по 22 мая
Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 16 по 22
Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте
Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте
Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на светских мероприятиях
Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Наталья Водянова на
5 признаков настоящего мужчины
5 признаков настоящего мужчины
7 способов стать хозяйкой своей жизни
7 способов стать хозяйкой своей жизни
Витас показал редкое фото подросшей дочери, которой исполнился годик
Витас показал редкое фото подросшей дочери, которой исполнился годик
Максим Галкин превратился старика
Максим Галкин превратился старика
Разработчики State of Decay 2 подвели итоги 4 лет развития игры — в игре больше 10 миллионов игроков
Разработчики State of Decay 2 подвели итоги 4 лет развития игры — в

Топ на сегодня

Сергей Лазарев организует концерт для беженцев
Сергей Лазарев организует концерт для беженцев
Вика Цыганова рассказала о страшной мести Аллы Пугачевой
Вика Цыганова рассказала о страшной мести Аллы Пугачевой
Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова
Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова
Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Алла Пугачева в ресторане устроила драку
Алла Пугачева в ресторане устроила драку

Еще по теме

С Украины потоком идет оружие и взрывчатка, заявил Лукашенко - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Патрушев встретился с коллегами из Казахстана и Белоруссии в Минске
Совбезы России и Белоруссии обсудили риски от расширения присутствия НАТО
На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали более 31% избирателей