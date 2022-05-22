В Белоруссии рассказали о вылазках украинских диверсантов на территорию страны

19:31 Автор: Елена Ботороева

Источник: ТАСС

Украинские диверсионно-разведывательные группы пробираются на белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вольфовича, сейчас группировка украинских Вооруженных сил на Ровенском направлении составляет 10,5 тысячи человек, на Черниговском — 4,5 тысячи, на Киевском — более 5,5 тысячи. Со стороны Украины ведется инженерное оборудование участков вдоль совместной границы, минирование, «действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Как сообщает Интерфакс, в связи с этим в Белоруссии сейчас проводят второй этап проверки сил реагирования, а на охрану госграницы брошены дополнительные силы.

В феврале на территории Белоруссии прошли совместные с Россией военные учения, направленные на защиту интересов Союзного государства.

#Белоруссия #Украина

127