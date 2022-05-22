В Раду внесут законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине

14:26 Автор: Елена Ботороева

Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроект, который установит на территории страны особой правовой статус для граждан Польши. Об этом сообщила представитель украинского парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря, передает ТАСС.

«Президент анонсировал внесение… в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине», — написала Совгиря в Telegram, не уточнив детали.

Президент Польши Анджей Дуда 22 мая находится с визитом в Киеве. Анонсировалась его встреча с Зеленским, а также выступление в Верховной раде.

#Украина #международные отношения

101