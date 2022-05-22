В России ввели разрешительный порядок экспорта свинца

01:07 Автор: Мария Соколова

С 15 мая в России установили разрешительный порядок вывоза свинца, лома и свинцовых отходов. Такое постановление правительства от 14 мая 2022 года № 873 вступает в силу 22 мая.

Разрешительный порядок ввели до 16 ноября 2022 года. Минпроторг будет выдавать разовые лицензии на экспорт металла. Установлен перечень необходимых документов для её получения.

Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних санкций, говорится на сайте правительства. Этот металл нужен для производства, например, аккумуляторных батарей. Его широко используют производители автомобилей.

Законы, вступающие в силу с 22 мая

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