В Совфеде предложили расширить семьям возможности по погашению ипотеки
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В Совфеде предложили расширить семьям возможности по погашению ипотеки

В Совфеде предложили расширить семьям возможности по погашению ипотеки

21:00  Автор: Валерий Филоненко



Погашать ипотечный заем с помощью господдержки в 450 тысяч рублей в случае, если совместным собственником жилья является ребенок, многодетные семьи пока не могут. Исправить существующий пробел в правовом поле помогут поправки, внесенные группой сенаторов. «Парламентская газета» выяснила, какие еще требования следует учесть родителям при покупке жилья с использованием средств семейного капитала.

Согласно действующему закону, при рождении третьего или последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родители, ранее взявшие ипотеку, получают право на господдержку в виде выплаты в размере 450 тысяч рублей. Эти деньги заемщики могут направить на погашение ипотеки.

Кому положена льготная ипотека


В том числе средства можно использовать и для приобретения жилья в долевой собственности при условии, однако, что недвижимость поступает в собственность матери или отца либо в общую собственность супругов. Но если собственниками приобретенной квартиры являются не только родители, но и их дети, банки-кредиторы не дают многодетным семьям воспользоваться мерой поддержки. 

Сенаторы предлагают устранить правовую лакуну, и Комитет Госдумы по финансовому рынку 18 мая нашел инициативу справедливой, рекомендовав палате утвердить в первом чтении поправки.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее



#ипотека #льготы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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