В США предупредили о возросшем риске конфликта между мировыми державами

10:20 Автор: Елена Ботороева

Источник: ТАСС

Риск серьезного конфликта между мировыми державами возрос, мир становится все более нестабильным. Об этом заявил Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает ТАСС.

США сейчас сталкиваются с двумя мировыми державами — Россией и Китаем, у которых есть существенный военный потенциал и неотступное изменить действующий порядок, сказал Милли в своем выступлении перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

«Мир, в который вы выходите, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», — обратился военный к будущим коллегам.





Читайте также:

• Российская армия ракетами «Калибр» уничтожила партию вооружения из США и Европы • Слуцкий предположил, что миллиарды США не дойдут до Киева

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято после просьб со стороны Донецкой и Луганской народных республик о помощи в связи с украинской агрессией.

Соединенные Штаты и их союзники в связи с операцией на Украине ввели против России масштабные санкции, а также активизировали поставки вооружений киевскому режиму.

#международные отношения #США

49