Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова

Певица Вика Цыганова призналась, что никогда бы не пошла на такой концерт. Артистка заявила, что сатанизм в последнее время стал новой религией в России. Такие мысли у нее пришли в голову после концерта Филиппа Киркорова и его плясок на кресте. «Я бы на концерт Киркорова никогда не пошла. Но я согласна с мнением священников, что люди, увидев этот номер, должны были встать и выйти из зала. Жизнь — это не шоу! И не нужно расшатывать наш внутренний стержень», сказала Вика Цыганова.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Цыганова, к подобным шоу не должно быть толерантного отношения. По ее словам, ничто так не сближает людей, как их пороки. На этом, по ее мнению, легко зарабатывать. Однако подобное может привести к самым непредсказуемым последствиям, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что номер с плясками на кресте Филиппа Киркорова вызвал широкий общественный резонанс. Позже поп-король принес официальные извинения.