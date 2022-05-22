Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
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Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Депутат рассказал об отношении к певице Алле Пугачевой. В начале марта Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Семья живет в Кесарии, а двойняшки Лиза и Гарри учатся онлайн. Пока шоумен готовится к серии концертов на земле обетованной, Примадонна сообщила, что обязательно вернется в Россию, ближе к сентябрю.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он не вправе осуждать действия Аллы Пугачевой. «Единственный человек, которого я не могу осуждать, – это Алла Борисовна Пугачева. Никогда в жизни не буду ругать. Я с ней не знаком, она меня не знает. Она заслужила право на любое хулиганство. Потому что она великая», — сказал Милонов YouTube-шоу «50 вопросов». Напомним, ранее Виталий Милонов отметил, что считает Ивана Урганта хорошим ведущим и актером.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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