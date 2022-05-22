Витас показал редкое фото подросшей дочери, которой исполнился годик

Певец и многодетный папа Витас показал младшую дочь Алису в ее первый день рождения. В семье Виталия Грачева, более известного под псевдонимом Витас, радостное событие. Младшей дочери певца накануне исполнился годик. 42-летний исполнитель хита «Опера №"2» уже 15 лет счастлив в браке со Светланой Гранковской. Супруги воспитывают троих детей: Аллу, Максима и Алису. Витас тщательно скрывал беременность жены. Артист рассказал о прибавлении в семействе лишь спустя месяц после рождения малышки — в июне 2021-го. Вчера Алисе исполнился год. Родители не стали организовывать пышный праздник, а просто посидели в семейном кругу. Певец обнародовал снимок с торжества. Именинница предстала с милой повязкой с помпоном и в нежном светлом костюме.Девочка сидела за детским столиком, а перед ней расположился большой праздничный торт с ярким декором и свечой в виде цифры. Помещение украсили разноцветными воздушными шарами.Алиса Грачева «Сладкая! С днем рождения Алису!» — написал Витас. Поклонники Витаса поздравили его семью с приятным праздником. Некоторые заметили, как девочка похожа на звездного отца. «Какая милая девочка, вся в папу», «С первым юбилеем, маленький ангелочек Алиса! Расти здоровая и счастливая», «С днем рождения! Здоровья малышке! Пусть всё плохое обходит её стороной», «Как Алиса похожа на папу!», «Чудо, а не девочка! Пусть растет здоровой и счастливой!», — отметили фолловеры. Грачев познакомился с будущей женой, когда ему было 19 лет. Светлана младше артиста на четыре года. Ради карьеры Виталию пришлось переехал из Одессы в Москву, возлюбленная последовала за ним.