Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте
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Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте

Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте
Певец Владимир Пресняков рассказал, что разрушило его отношения с певицей. Кристина Орбакайте еще будучи школьницей полюбила Владимира Преснякова, который стал ее первым мужчиной и фактически мужем. Вместе пара прожила 11 лет. И хотя у них родился сын Никита, они так и не зарегистрировали брак. А позже вообще расстались. Владимир считает, что в этом целиком его вина. Именно он мало времени уделял семье, зависая на тусовках с друзьями и фанатками, где не обходилось без измен. Кристина дома нянчила Никиту и долго терпела выходки его легкомысленного отца. «Я собирал стадионы. Конечно, я привык к этой жизни, что со мной моя девочка. У меня сносит крышу, у любого снесло бы крышу», — признался Пресняков в «Секрете на миллион».
Кристина Орбакайте - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так продолжалось до тех пор, пока Кристина сама не начала вокальную карьеру и не стала популярнее супруга. Тогда уже он начал ее ревновать и устраивать скандалы. После того, как у Орбакайте закончилось терпение и она ушла, Владимир понял, что не может без нее жить. Жестокая депрессия, попытки ее сначала вернуть, а потом забыть настолько измотали музыканта, что он даже всем назло женился на Лене Лениной, о чем потом горько пожалел. Не избежала печального опыта скоропалительного замужества и Кристина с Русланом Байсаровым. Сейчас, спустя время, бывшие влюбленные уже могут нормально общаться. Оба находятся в повторных браках, растят детей, женили своего первенца и готовы к роли бабушки и дедушки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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