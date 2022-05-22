Все об открытии оффшоров

Вадим Карасев

Физические и юридические лица имеют возможность открывать счета за границей. Ее предоставляют почти все зарубежные банки. Оффшорный счет может быть личным и корпоративным, во многом схож с обычным банковским. Но у его открытия есть свои особенности.

Суть оффшорных счетов

Если вы хотите открыть счет в банке за границей для личных или бизнес-целей, нужно искать страну с лояльным законодательством. Не все государства позволяют не резидентам пополнять счета и выводить средства с них. Страны с лояльным законодательством относят к оффшорным зонам. Для активного привлечения иностранных капиталов они снижают либо обнуляют налоговые ставки, минимизируют контроль со стороны проверяющих органов, не требуют большого пакета бумаг.

Применять оффшорный счет можно для накопления, сохранения денежных средств и проведения стандартных банковских операций. Популярные среди иностранцев зоны – Панама, Кипр, Виргинские острова, Лихтенштейн и некоторые островные государства. Стоимость обслуживания, условия открытия счетов будут зависеть от выбранного банка. Все операции законны – главное не нарушать законодательство.

Что вам даст оффшорный счет

Применение счетов в оффшоре предоставляет владельцу ряд преимуществ. Основные:

Удобство. В международных банках лояльный финансовый контроль либо его нет в принципе. Предоставлять отчеты по операциям не требуется.

Выгода. Оффшорные юрисдикции предоставляют иностранцам максимально выгодные условия сотрудничества – низкие ежегодные платежи за обслуживание, скромные налоговые ставки (или вообще нулевые), пр.

Надежность. Оффшорные регионы имеют крепкий политический режим и дают гарантии сохранности средств своих клиентов.

Безопасность. Счет за границей – надежный способ сохранения капитала. Вы можете быть уверены в максимальной защите от мошенничества и блокировок со стороны власти.

Конфиденциальность. Оффшорные зарубежные банки строго соблюдают анонимность клиентов. Личные данные хранятся в строгом секрете. Отдельные финучреждения предусматривают пункт о страховании финансовой безопасности.

Сейчас доступно открытие двух типов счетов – сберегательного и расчетного. Сберегательные используют для размещения и хранения капиталов, расчетные открывают в целях управления бизнес-процессами за рубежом. Открытие полностью анонимных счетов невозможно, если банк говорит об анонимности, он имеет в виду конфиденциальность личных данных.