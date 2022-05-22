Заговоры на учебу: как сдать экзамены и привлечь удачу для поступления

Вадим Карасев

Поступить в хорошее учебное заведение, успешно сдать вступительные экзамены и привлечь удачу можно благодаря проверенным заговорам. С их помощью каждый студент сможет обрести уверенность и с легкостью преодолеть сомнения.

Существует множество способов привлечения удачи в учебе: молитвы, талисманы и ритуалы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выучить простые заговоры, чтобы быть уверенными в себе и без труда сдать необходимые экзамены. Произносить их можно в любое время: непосредственно перед работой, вечером перед сном и даже на пишущие принадлежности.

Заговор на успешную сдачу экзамена

Этот заговор читают перед сном, положив учебник под подушку:

«Как утром проснусь, так и удачу привлеку, в учебе себе сам помогу. Знания из головы не пропадут, экзамены сложно не пройдут».

После этого ложатся спать, а с утра забирают учебник, не раскрывая его.

Заговор на удачу в учебе

Такой заговор читают на ручкой, которую берут для сдачи экзаменов:

«Пишу по делу, все помню, удачу привлекаю, экзамены успешно прохожу. Заговор мой крепок: никто меня не остановит, никто не обманет, никто не помешает. Хорошие оценки получаю, в любимое заведение поступаю».

Заговор на форточку

Успех на экзаменах обеспечит простой заговор, который читают ровно в полночь, распахнув окно или форточку:

«Удача, приди! Халява, стороной не обойди. Билет простой выпадает, проблем на экзаменах у меня не бывает».

После этого окно или форточку закрывают и отправляются спать.

Заговор на соль

Прогнать неудачи и успешно поступить в выбранное учебное заведение поможет обыкновенная соль. Ей посыпают обувь, приговаривая:

«Солью себя защищаю, удачу привлекаю. Экзамены сдам успешно, на учебу поступлю, удачу на долгие годы привлеку».

Соль оставляют на обуви до утра, а перед выходом из дома стряхивают ее на лист бумаги. Его выбрасывают по пути на экзамены.