100 самых влиятельных людей по версии Time: Путин, Зеленский, Зендая, Адель, Дмитрий Муратов и другие известные люди
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100 самых влиятельных людей по версии Time: Путин, Зеленский, Зендая, Адель, Дмитрий Муратов и другие известные люди

100 самых влиятельных людей по версии Time: Путин, Зеленский, Зендая, Адель, Дмитрий Муратов и другие известные люди

Журнал Time представил свой традиционной список самых влиятельных людей года. Пятеро из низ появились на обложках издания: это певица и актриса Зендая, глава Apple Тим Кук, R&B-легенда Мэри Джей Блайдж, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и актер Симу Лю, сыгравший супергероя в первом азиатском фильме Marvel — "Шан-Чи и легенда десяти колец".


Среди политиков в список 100 влиятельных персон 2022 года вошли Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, Си Цзиньпин и другие. Китайский лидер, кстати, рекордсмен нынешнего рейтинга: он в списке уже в 13-й раз. Немного отстают от него по этому показателю российский президент и Опра Уинфри — оба представлены в сотне в 10-й раз.

Из россиян в рейтинге журнала также значится главный редактор "Новой газеты", обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Из звезд шоу-бизнеса Time включил в свой список Адель, Милу Кунис, Киану Ривза, Пита Дэвидсона, Ченнинга Татума, Сару Джессику Паркер, Крис Дженнер и других.


Тим Кук/Мэри Джей Блайдж


Симу Лю/Миа Моттли

Модная индустрия в этом году представлена не столь обширно, однако в рейтинге значится дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия.

Мужчины в списке численно преобладают, но не намного: в сотне 49 женщин. Самой юной участницей рейтинга оказалась 18-летняя лыжница Эйлин Гу, самой пожилой — 91-летняя художница Фейт Рингголд.

Эссе обо всех героях списка традиционно пишут для Time другие известные персоны: в этом году текст о Владимире Путине подготовил Алексей Навальный, Джо Байден стал автором статьи о Владимире Зеленском, Риз Уизерспун написала о Зои Кравиц, Мартин Скорсезе — об Эндрю Гарфилде, Дени Вильнев — о Зендайе, Мишель Обама — об Опре Уинфри.

В список 100 самых влиятельных людей 2021 года по версии Time вошли Алексей Навальный, Билли Айлиш, Кейт Уинслет, Илон Маск, а также принц Гарри и Меган Маркл, появившиеся на одной из обложек прошлогоднего выпуска.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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