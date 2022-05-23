15 вещей, которые делают все девочки-подружки, но никогда в этом не признаются

И даже не говорите, что так не делаете

1. Писают друг перед другом, находясь в одной кабинке

2. А также писают с открытой дверью, когда они дома только вдвоем

3. Одалживают друг у друга колготки, носки и иногда даже трусы без малейшего стеснения

4. А также тушь, помаду и другую косметику

5. Хвастаются, какие у них волосатые ноги

6. Лежат вместе на полу с наетым пузом и расстегнутой ширинкой

7. Смотрят, как одна из них переодевается

8. Проверяют друг друга на наличие неприятного запаха

9. Мажут друг друга кремами

10. Обсуждают друг с другом парней

11. И не только парней, но и других девушек

12. Жалуются друг другу на болезненные месячные

13. Вместе глазеют на странички понравившихся парней

14. Бреют ноги, выщипывают брови и даже проводят эпиляцию ТАМ друг перед другом

15. Любят друг друга и заботятся друг о друге даже тогда, когда они изрядно пьяны

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