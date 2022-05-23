15 вещей, которые делают все девочки-подружки, но никогда в этом не признаются
Сегодня, 21:50
И даже не говорите, что так не делаете
1. Писают друг перед другом, находясь в одной кабинке
2. А также писают с открытой дверью, когда они дома только вдвоем
3. Одалживают друг у друга колготки, носки и иногда даже трусы без малейшего стеснения
4. А также тушь, помаду и другую косметику
5. Хвастаются, какие у них волосатые ноги
6. Лежат вместе на полу с наетым пузом и расстегнутой ширинкой
7. Смотрят, как одна из них переодевается
8. Проверяют друг друга на наличие неприятного запаха
9. Мажут друг друга кремами
10. Обсуждают друг с другом парней
11. И не только парней, но и других девушек
12. Жалуются друг другу на болезненные месячные
13. Вместе глазеют на странички понравившихся парней
14. Бреют ноги, выщипывают брови и даже проводят эпиляцию ТАМ друг перед другом
15. Любят друг друга и заботятся друг о друге даже тогда, когда они изрядно пьяны
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По материалам: Юмор