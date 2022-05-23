20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы, способных слегка пошатнуть вашу психику
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20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы, способных слегка пошатнуть вашу психику

20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы, способных слегка пошатнуть вашу психику

Жила-была талантливая художница из Шотландии по имени Лола Дюпре. Жила себе да творила всякое-этакое до тех пор, пока в какой-то момент, по всей видимости, не захотелось ей добавить этому сумасшедшему миру ещё больше сумасшествия. Ну а поскольку руки у неё из плеч, а таланта воз и маленькая тележка, решила она создавать искажённые портреты разной живности, да и не только. Но сегодня мы сделаем акцент именно на фауне. Вы только взгляните на этих потрясающе-шизоидных котов, к примеру (как будто в жизни они нормальные, ага)! Потрясающее, свежее веянье в искусстве!

Джимми

Лошадь с толстыми ногами, по Альберту Кларку

Бисквит

Лола Дюпре — художник-коллажист и иллюстратор, в настоящее время живет недалеко от Глазго, что в Шотландии.

Геркулес

Таксо-конь

Кнопа

Джордж

Свои портреты Лола создает с помощью ножниц и бумаги. Как говорит сама художница, её портреты являются отсылкой к движению дадаизма 20-х годов и современным цифровым технологиям.

И снова Геркулес

Чарли

Пушок

Грубо говоря, Лола создаёт «цифровые» коллажи руками, хотя на первый взгляд может показаться, что это всё сделано с помощью фотошопа, например.

Эдди

Тофу

По стопам Йориса Хофнагеля

Миа

Лола является довольно известным иллюстратором в определённых кругах. Она работала с такими крупными изданиями как TIME и Penguin Classics, а так же с компаниями Nike Basketball, The Atlantic Magazine и многими другими.

Чарлик

Скептический Чарльз

Добби

Кусачка

Несмотря на всю серьёзность её основной работы, отдушиной и хобби Лолы стало создание вот таких необычных картин, в которых за юмором и некоторой шизоидностью, соединены два культурных столетия — 20-й и 21-й век.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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