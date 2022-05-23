Алексей Ягудин считает, что Илья Авербух пользуется им
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Алексей Ягудин считает, что Илья Авербух пользуется им

Алексей Ягудин считает, что Илья Авербух пользуется им
Фигурист Алексей Ягудин высказался об Авербухе. Хореограф Илья Авербух устроили перебранку на пресс-конференции перед ледовым шоу в Оленегорске Мурманской области. «Во-первых, я поздравляю всех с Днем полярника», — заявил Алексей Ягудин, когда ему дали слово. «Подготовился», — отшутился Илья Авербух.
Илья Авербух - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Поэтому ты меня и таскаешь на пресс-конференции с собой, чтобы я как-то вытягивал», сказал Алексей Ягудин. Напомним, что город Оленегорск находится в 94 километрах к югу от Мурманска. Его население не превышает двадцать тысяч человек. Шоу Ильи Авербуха посетили свыше двух тысяч местных жителей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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