Аллу Пугачеву заказали, уверен популярный блогер
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Аллу Пугачеву заказали, уверен популярный блогер

Аллу Пугачеву заказали, уверен популярный блогер
Певице Алле Пугачевой не советуют возвращаться в Россию. Известный блогер Антон Суворкин порассуждал о судьбе Аллы Пугачевой. Он заметил, что в настоящий момент появляется очень много материалов в СМИ о Примадонне негативного характера. Суворкин уверен, что все это вовсе не отражение прямого интереса читателей и зрителей, на которую откликаются журналисты, а спланированная акция со стороны неких сил.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Чем больше всплывает подобных историй, тем больше это похоже на заказуху. Вероятно, Алле тонко намекают, что в Россию лучше не возвращаться», — написал он в Telegram. Между тем Алла Пугачева все-таки собирается назад в Россию. Журналистам народная артистка сказала, что ее детям Гарри и Лизе нужно будет идти в школу после каникул, поэтому даже речи нет об окончательной эмиграции в Израиль.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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