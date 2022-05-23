Аллу Пугачеву заказали, уверен популярный блогер

Певице Алле Пугачевой не советуют возвращаться в Россию. Известный блогер Антон Суворкин порассуждал о судьбе Аллы Пугачевой. Он заметил, что в настоящий момент появляется очень много материалов в СМИ о Примадонне негативного характера. Суворкин уверен, что все это вовсе не отражение прямого интереса читателей и зрителей, на которую откликаются журналисты, а спланированная акция со стороны неких сил.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Чем больше всплывает подобных историй, тем больше это похоже на заказуху. Вероятно, Алле тонко намекают, что в Россию лучше не возвращаться», — написал он в Telegram. Между тем Алла Пугачева все-таки собирается назад в Россию. Журналистам народная артистка сказала, что ее детям Гарри и Лизе нужно будет идти в школу после каникул, поэтому даже речи нет об окончательной эмиграции в Израиль.