Анастасия Волочкова рассказала о своей депортации

Балерина Анастасия Волочкова в шоке от ненависти к ней. Звезда балета недавно вернулась из своего романтического путешествия в Турцию, где счастливо провела время с новым бойфрендом-иностранцем. Звезда рассказала поклонникам, что на сей раз ее избранник не только молод, красив и силен, но и богат. У него есть свой футбольный клуб, самолет и яхта. Отдыхала балерина с таинственным незнакомцем на частном острове. Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец. И вот Анастасия Волочкова прибыла в Москву турецкими авиалиниями. Практически сразу по прилете ее атаковали журналисты с просьбой прокомментировать слух о том, что артистку якобы депортировали из Турции.Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Любимые мои, почему многим хочется, чтобы меня отовсюду изгоняли? Чем я вам так мешаю? Красотой, стройностью, успехом, правдой, смелостью? Да вам же без меня скучно! Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили. Послушайте, из любой страны меня можно депортировать так же, как уволить из Большого театра. Но депортировать меня из сердец, любящих меня людей России, которым я предана, невозможно. А я в моем шпагате и на двух стульях умею усидеть. А вы так можете? Как нелепо сочинять бред. И все-то за то, что многие не могут простить мне преданность России и ее президенту», — написала Волочкова в своем телеграм-канале.