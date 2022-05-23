Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное фэнтези в жанре экшен-RPG
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное фэнтези в жанре экшен-RPG

Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное фэнтези в жанре экшен-RPG


Студия The Dust еще в 2019 году объявила о планах создать игру по мотивам серии романов польского писателя Яцека Пекары «Огонь и крест». Тогда и началась разработка проекта под названием I, the Inquisitor, который сегодня официально был представлен.

I, the Inquisitor — это сюжетная приключенческая игра в жанре темного фэнтези с элементами экшена и сложным моральным выбором. Играть предстоит за инквизитора, который направляется в грешной город Кенигштайн. Игроки должны раскрывать преступления тех, кто нарушил веру, раскрывая о более темном зле из другого царства, которое пытается проникнуть в мир живых.

Игра I, the Inquisitor рассчитана на одиночное прохождение, которое займет порядка 20 часов. Выйдет проект на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Даты выхода у игры пока нет — ниже можно посмотреть первый трейлер I, the Inquisitor.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное фэнтези в жанре экшен-RPG
Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное
Появились новые детали о состоянии Fable от Playground Games
Появились новые детали о состоянии Fable от Playground Games
Иван Охлобыстин прошелся по Пугачевой и Галкину
Иван Охлобыстин прошелся по Пугачевой и Галкину
Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России
Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России
Слух: Jurassic World Evolution 2 из Game Pass вскоре получит первое DLC
Слух: Jurassic World Evolution 2 из Game Pass вскоре получит первое
Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass
Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass
Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке
Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в
Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса
Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса
Отар Кушанашвили прошелся по Блиновской
Отар Кушанашвили прошелся по Блиновской
Xbox отказался от предложения Marvel выпускать игры по лицензиям, в отличие от Sony
Xbox отказался от предложения Marvel выпускать игры по лицензиям, в
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation

Топ на сегодня

Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли
Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли

Еще по теме

Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S
Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом
Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для Xbox Series X | S
Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5