Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное фэнтези в жанре экшен-RPG

Вадим Карасев





Студия The Dust еще в 2019 году объявила о планах создать игру по мотивам серии романов польского писателя Яцека Пекары «Огонь и крест». Тогда и началась разработка проекта под названием I, the Inquisitor, который сегодня официально был представлен.

I, the Inquisitor — это сюжетная приключенческая игра в жанре темного фэнтези с элементами экшена и сложным моральным выбором. Играть предстоит за инквизитора, который направляется в грешной город Кенигштайн. Игроки должны раскрывать преступления тех, кто нарушил веру, раскрывая о более темном зле из другого царства, которое пытается проникнуть в мир живых.

Игра I, the Inquisitor рассчитана на одиночное прохождение, которое займет порядка 20 часов. Выйдет проект на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Даты выхода у игры пока нет — ниже можно посмотреть первый трейлер I, the Inquisitor.

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