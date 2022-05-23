Автор «Чипа и Дейла» не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от мухи Вжика

Сценарист «Чип и Дейл спешат на помощь» Дэн Грегор вместо объяснений, как мышка Гайка и муха Вжик произвели потомство, привел аналогичные примеры из других мультфильмов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.«Честно говоря, эта самая странная шутка в фильме. Я очень рад, что ей удалось остаться в монтаже», — заявил Грегор.Сценарист также задавался вопросом о реалистичности такого поворота событий, но в итоге он решил внести эту деталь, так как всегда «забавлялся этой странной межвидовой романтикой в фильмах».«В оригинальном мультсериале есть флирт между Чипом и Гайкой. «Но мыши и бурундуки не могут спариваться», — думаешь ты. Подобные мысли у меня также вызывали «Черепашки-ниндзя». Почему они флиртуют с Эйприл О'Нил? Они же черепашки, а она — человек», — вспомнил Грегор.В недавно вышедшем проекте от Disney мышка-изобретательница Гаечка вышла замуж за муху Вжика. У них родились 42 ребенка. Зрители фильма уже прозвали их потомство «мухомышами» (или «мышемухами»).