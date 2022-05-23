Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на свою тяжелую жизнь за рубежом. Артистка покинула Россию и уехала в Латвию этой весной. Сообщалось, она нашла за границей работу. Но сейчас выясняется, что дела у артистки идут совсем плохо. В феврале Хаматова эмигрировала в Латвию. Она взяла с собой трех дочерей. Звезда обосновалась в собственном доме, который расположен в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Актриса заявляла, что не может вернуться в Россию, так как боится стать жертвой травли из-за ее позиции. Судя по всему, теперь она больше не боится возможных преследований. Чулпан хочет вернуться в Россию, однако еще не уверена как именно переехать обратно. Об этом сообщил анонимный источник из «Театра наций», в котором Чулпан сработала на протяжении многих лет. Речь идет о том, что Хаматову не устраивает жизнь в Латвии, но в то же время она понимает, что в России после резонансных высказываний ее не ждут.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на то, что сбежавшую в Латвию 46-летню артистку приняли в рижский театр, пока построить карьеру она там не смогла. В то же время в России она лишилась больших гонораров, которые получала за участие в различных съемках и проектах в России. Недавно просочилась информация о том, что Хаматова жалуется бывшим коллегам на жизнь за рубежом. «Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — сообщил источник «Царьград». Отметим, в России Чулпан получала приличный доход. За один театральный вечер звезде платили более 250 тыс. рублей. Плюс ко всему работа в театрах «Современник» и Театре Наций. Учитывая все это, доход исчислялся в миллионах рублей в месяц. За все время никаких претензий у Чулпан не возникало.