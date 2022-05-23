Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России
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Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России

Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России
Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на свою тяжелую жизнь за рубежом. Артистка покинула Россию и уехала в Латвию этой весной. Сообщалось, она нашла за границей работу. Но сейчас выясняется, что дела у артистки идут совсем плохо. В феврале Хаматова эмигрировала в Латвию. Она взяла с собой трех дочерей. Звезда обосновалась в собственном доме, который расположен в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Актриса заявляла, что не может вернуться в Россию, так как боится стать жертвой травли из-за ее позиции. Судя по всему, теперь она больше не боится возможных преследований. Чулпан хочет вернуться в Россию, однако еще не уверена как именно переехать обратно. Об этом сообщил анонимный источник из «Театра наций», в котором Чулпан сработала на протяжении многих лет. Речь идет о том, что Хаматову не устраивает жизнь в Латвии, но в то же время она понимает, что в России после резонансных высказываний ее не ждут.
                  Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на то, что сбежавшую в Латвию 46-летню артистку приняли в рижский театр, пока построить карьеру она там не смогла. В то же время в России она лишилась больших гонораров, которые получала за участие в различных съемках и проектах в России. Недавно просочилась информация о том, что Хаматова жалуется бывшим коллегам на жизнь за рубежом. «Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — сообщил источник «Царьград». Отметим, в России Чулпан получала приличный доход. За один театральный вечер звезде платили более 250 тыс. рублей. Плюс ко всему работа в театрах «Современник» и Театре Наций. Учитывая все это, доход исчислялся в миллионах рублей в месяц. За все время никаких претензий у Чулпан не возникало.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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