Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Вадим Карасев

Май постепенно близится к своему логическому завершению. Весна медленно перетекает в лето, поэтому стоит готовиться к переменам. Астролог Павел Глоба рассказал, какие именно изменения нас с вами ждут в период с 23 по 29 мая.

Отдельное спасибо стоит сказать порталу Woman’s day за то, что поделился мыслями астролога относительно того, как стоит прожить эту неделю представителям самых разных Знаков Зодиака. Советы Павла Глобы помогут каждому из вас добиться успеха и сохранить удачу рядом.

Овен

Эта неделя крайне полезна для передвижений, физической активности, работы, дел по дому. В работе полезно принимать креативные решения. В любви лучше не подчиняться стереотипному мышлению. Ночные светила дадут Овнам крепкое здоровье и хорошее самочувствие, поднимут настроение. Также можно воспользоваться помощью числа-талисмана и поддержкой близких людей. В любовных делах Овнов ждут большие успехи, но только самых активных представителей Знака. Нужно знакомиться, общаться, приглашать людей на свидания, веселиться и радоваться жизни.

Телец

Первое, о чем стоит помнить на этой неделе Тельцам — это необходимость сохранять контроль над ситуацией. Всё может пойти не по плану, но людям данного Знака удастся сохранить баланс и добиться своего. Будучи так называемым фиксированным Знаком Зодиака, практически любой Телец сохраняет верность второй половинке. На этой неделе ничего не изменится, хоть и могут появиться некоторые соблазны. Каким бы не было семейное положение Тельцов и обстановка в их окружении в целом, им стоит помнить о самом главном правиле — нужно идти навстречу людям.

Близнецы

У Близнецов очень сильно на этой неделе пострадает интуиция. Это значит, что принимать важные решения им будет чуточку сложнее, чем обычно. Частично вернуть силу шестого чувства им помогут пять сильных талисманов. Также полезно с 23 по 29 мая пользоваться советами астрологов. Самыми опасными днями недели можно считать понедельник и воскресенье. 23 и 29 числа астролог настоятельно рекомендует Близнецам не оставлять без внимания ни одной мелочи. В остальные дни им будет очень везти в любви и флирте. Их харизма возрастет многократно.

Рак

У Раков может появиться много новых врагов и недоброжелателей, причем это не будет особо зависеть от того, достигнут они успеха в любви и в работе или нет. В любом случае найдутся те, кому что-то не понравится. На первом месте в эти семь дней для Раков будет семья и любовь. Работа тоже важна, но перво-наперво стоит наладить общение с близкими и второй половинкой. Необходимо как можно больше времени проводить с такими людьми. В бизнесе и в работе лучше занять позицию наблюдателя. Решительные действия могут привести к фиаско.

Лев

Львы, относящиеся к самым эмоциональным Знакам Зодиака, не раз будут делать вещи, о которых потом могут пожалеть. Им стоит держать себя в узде и не позволять себе слишком резко реагировать на критику и негатив в свою сторону. Особенно сильно это касается неблагоприятных дней недели — 27 и 28 мая. Эту неделю Павел Глоба называет периодом перемен для Львов. Если что-то не устраивает, это значит, что нужно изменить это, либо изменить к этому свое отношение. В любви доверять эмоциям можно, но вот в работе и делах ни в коем случае. Холодная голова будет в приоритете.

Дева

Девам стоит быть спокойнее и как можно менее резко реагировать на выпады врагов. Успокоиться в трудной ситуации и реже выходить из себя в целом им помогут магические свойства платиновых украшений. Помимо врагов также и вторые половинки Дев могут начать бросаться в них обвинениями и упреками. Открытость и искренность Дев, по мнению Павла Глобы, помогут им сохранить баланс и спокойствие в отношениях, не навредив никак авторитету. Если Девы научатся прощать людей, им станет гораздо проще жить в период с 23 по 29 мая.

Весы

Весам, согласно гороскопу, ни в коем случае нельзя решать чужие проблемы в конце мая. На то есть как минимум пять веских причин. Звезды хотят, чтобы люди данного Знака сфокусировались на себе. Это очень важно в работе и бизнесе, а также важно для здоровья и хорошего самочувствия. Что касается амурной сферы, то тут Весы будут на вершине успеха. Их ждет яркое время с романтикой, знакомствами, флиртом. Всем семейным представителям Знака лучше прислушиваться почаще к интуиции — она поможет обойти стороной ссоры с любимыми и дорогими людьми.

Скорпион

У Скорпионов все будет довольно хорошо. Один из самых больших плюсов текущего положения планет и звезд в том, что они будут помогать Скорпионам, направляя их по верному пути. В период с 23 по 29 мая этим людям стоит обращать внимание на подсказки Вселенной. Несмотря на то, что неделя будет в целом позитивной, новые начинания лучше отложить на потом. Самые трудные дни — 27 и 28 мая. В пятницу и субботу астролог настоятельно рекомендует поменьше рисковать. Это может быть чревато срывами планов и неурядицами.

Стрелец

Многим Стрельцам в эти семь дней удастся найти свое призвание. Кто-то может услышать полезный совет от близких, кому-то на помощь придет интуиция, а третьей группе этих людей поможет фортуна. В любом случае, Стрельцы сейчас на коне, поэтому им необходимо ценить каждый миг, каждую новую возможность, а также заботиться о своем здоровье. Неделя будет приятной, но ее могут омрачить споры или войны с врагами и недоброжелателями. Уйти от конфликта, скорее всего, не получится, но если смело ринуться в бой, то под натиском Стрельцов враги могут сдаться.

Козерог

Одним из самых сложных дней недели для Козерогов станет понедельник. Эти люди не боятся трудностей, но им все равно стоит воспользоваться шепотками на превращение тяжелого дня в удачный. Также в начале и середине недели стоит заботиться о здоровье и не переутомляться. В любовной и семейной жизни неделя может быть полна различных перемен, причем не самых приятных. Как бы то ни было, Козероги смогут извлечь некоторые плюсы из сложившейся ситуации. Этим людям нужна вера в лучшее и капелька оптимизма, которой им частенько недостает.

Водолей

У Водолеев ожидается бурная и крайне позитивная неделя, но будут и трудности. Особенно 27 и 28 числа — в самые неблагоприятные по мнению Павла Глобы дни. Медитация на очищение от негатива поможет сменить фокус мыслей и как следует расслабиться. В оптимистичном состоянии Водолеи смогут выдать много новых идей. Это время творческого подхода к делам и попыток придумать что-то уникальное и новое. Также неделя прекрасно подходит для романтики, новых знакомств и попыток завязать новые отношения. Эксперт не советует много времени проводить в уединении.

Рыбы

У Рыба ожидается непредсказуемая и весьма динамичная неделя. Народные приметы о том, как правильно начинать и заканчивать каждый день, помогут представителям данного Знака выйти победителями из самых сложных ситуаций, принять то, что они изменить не могут, а также изменить то, что требует подобного подхода. Главное не сидеть дома и не устраивать ссор и скандалов на пустом месте. Неделя прекрасно подходит для крупных приобретений, заключения сделок, вложения средств в ценные бумаги и недвижимость, развлечений.