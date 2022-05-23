Госдума 24 мая может рассмотреть проект закона о зеркальном ответе на запрет российских СМИ
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Госдума 24 мая может рассмотреть проект закона о зеркальном ответе на запрет российских СМИ

Госдума 24 мая может рассмотреть проект закона о зеркальном ответе на запрет российских СМИ

18:22  Автор: Ольга Шульга


Законопроект: № 101646-8



Госдума 24 мая планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Об этом сообщил журналистам вице-спикер палаты Петр Толстой.

Данный документ был внесен на рассмотрение Госдумы в начале апреля. Документ предполагает предоставление права генпрокурору или его заместителям при выявлении недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны.


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«Будет рассмотрен законопроект в части принятия Россией зеркальных мер в случае запрета в недружественных иностранных государствах российских средств массовой информации. Это вынужденная мера, и мы ее принимаем в ответ на действия некоторых государств», — отметил парламентарий.

По словам главы Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, анализ информации о дискриминации и «откровенных репрессиях» в отношении российских журналистов и СМИ за последние пять лет показал, что наиболее агрессивно себя проявляют 13 стран. В лидерах по числу инцидентов Латвия, Украина и Франция.



#власть #СМИ

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По материалам: pnp.ru

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