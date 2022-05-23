Иностранным кораблям хотят запретить заход в порт из-за незаконного рыболовства

00:47 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 95610-8

Капитанам морских портов предлагают дать право отказывать иностранным судам в заходе в морской порт, если они есть в списке кораблей, которые занимаются незаконным рыболовством. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Правительство подготовило этот законопроект для реализации положений Соглашения о мерах государства-порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла от 22 ноября 2009 года.

Законопроект предусматривает изменения в Кодексе торгового мореплавания, по которым капитана морского порта наделяют полномочием отказать иностранному судну в заходе в порт в случае, если оно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением установленных правил.

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Исключение делается в случае бедствия судна или нахождения в чрезвычайных ситуациях, а также получения капитаном морского порта сообщения от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности о намерении провести проверку данного судна в морском порту.

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#рыболовство #судоходство

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