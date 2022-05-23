Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне
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Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне

Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне


Создатели XCOM в августе прошлого года анонсировали игру Marvel’s Midnight Suns, которая представляет собой тактический ролевой проект с персонажами Marvel. После первой демонстрации игроки подвергли критике проект, во многом, из-за большого количества случайностей и карточной системы. Когда игроки раскритиковали тактическую игру, разработчики отложили ее дату релиза с марта 2022 года на вторую половину 2022 года.

Сегодня известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который регулярно делится точной информацией из игровой индустрии, сообщил, что Marvel’s Midnight Suns повторно представят в этом году в рамках мероприятия Summer Game Fest, стартующее 9 июня. Он отметил, что не знает, какие точно изменения внесли разработчики в проект, но, похоже, что они довольно масштабные. Том Хендерсон говорит, что игрокам покажут новый трейлер игры и объявят дату релиза.

Напомним, что ранее разработчики обещали в Marvel’s Midnight Suns порядка 40-60 часов геймплея и возможность создать своего уникального супергероя. Ниже можно посмотреть геймплей, который разработчики демонстрировали ранее.


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По материалам: newxboxone

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