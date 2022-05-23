Иван Охлобыстин прошелся по Пугачевой и Галкину

Актер Иван Охлобыстин считает, что отъездом звезд будет шанс у молодых. Артист негативно отозвался о юмористе Максиме Галкине и его жене певице Алле Пугачевой, которые уже три месяца находятся в Израиле. «Галкин — это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение», сказал Иван Охлобыстин.Максим Галкин и Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметил Иван Охлобыстин, жена Максима Галкина Алла Пугачева также крайне противоречивый символ страны. По его словам, именно Пугачева до сих пор остается одним из главных бенефициаров и назначенцев, через кого надо пройти, чтобы выбиться наверх. Он верит, что после отъезда Примадонны «плотина прорвется» и это даст шанс молодым ребятам, сообщает «СтарХит». Напомним, что раньше осени Аллу Пугачеву и Максима Галкина в России увидеть не удастся. При этом Примадонна заверила, что ее дети пойдут в третий класс именно в родной стране.