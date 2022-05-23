Юлия Меньшова в ужасе от действий стран

52-летняя ведущая и актриса Юлия Меньшова в шоке от лицемерия. Артистка с сожалением наблюдает за происходящем в мире. Телеведущая призналась, что считает сложившуюся ситуацию абсурдной. Актриса высказалась о западных брендах, которые приняли решение покинуть Россию из спецоперации на Украине, однако сделали это не до конца. Некоторые по-прежнему продолжают работать, другие готовятся вернуться к работе, но под другими названиями. «Мы живем внутри какого-то небывалого и глобального пост-постмодернизма. Бренды, громко хлопающие дверью на публику, втихую переименовываются, чтобы вернуться на российский рынок. То есть, самую суть бизнеса (и его потребность в рынках) теперь необходимо стыдливо скрывать. И идти на огромные траты, чтобы этот стыд покрывать. Новыми логотипами», — поделилась Юлия.Юлия Меньшова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако больше всего ее возмутило то, что теперь в океане смешивают нефть из других стран с российской. «Тема с переливом нефти и смешивании газа — вообще мой любимый вид безумия», — подчеркнула дочь режиссера Владимира Меньшова. Она отметила, что таким образом нефть словно становится морально удобной. Многие страны ее покупают, не испытывая укоров совести. Бывшая ведущая Первого канала недоумевает, как с учетом крупных капиталов люди могут устраивать такие спектакли всерьез. «Похоже, новая этика успела в немалой степени утвердиться в этом мире и диктует новые правила. Неси убытки, но постарайся быть святым. Не смей смотреть в лицо реальности. Лучше — проверь свой нимб. Достаточно ли ярко он светится?» — философски резюмировала Меньшова.