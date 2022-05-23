Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Меньшова в ужасе от действий стран

Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
52-летняя ведущая и актриса Юлия Меньшова в шоке от лицемерия. Артистка с сожалением наблюдает за происходящем в мире. Телеведущая призналась, что считает сложившуюся ситуацию абсурдной. Актриса высказалась о западных брендах, которые приняли решение покинуть Россию из спецоперации на Украине, однако сделали это не до конца. Некоторые по-прежнему продолжают работать, другие готовятся вернуться к работе, но под другими названиями. «Мы живем внутри какого-то небывалого и глобального пост-постмодернизма. Бренды, громко хлопающие дверью на публику, втихую переименовываются, чтобы вернуться на российский рынок. То есть, самую суть бизнеса (и его потребность в рынках) теперь необходимо стыдливо скрывать. И идти на огромные траты, чтобы этот стыд покрывать. Новыми логотипами», — поделилась Юлия.
Юлия Меньшова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако больше всего ее возмутило то, что теперь в океане смешивают нефть из других стран с российской. «Тема с переливом нефти и смешивании газа — вообще мой любимый вид безумия», — подчеркнула дочь режиссера Владимира Меньшова. Она отметила, что таким образом нефть словно становится морально удобной. Многие страны ее покупают, не испытывая укоров совести. Бывшая ведущая Первого канала недоумевает, как с учетом крупных капиталов люди могут устраивать такие спектакли всерьез. «Похоже, новая этика успела в немалой степени утвердиться в этом мире и диктует новые правила. Неси убытки, но постарайся быть святым. Не смей смотреть в лицо реальности. Лучше — проверь свой нимб. Достаточно ли ярко он светится?» — философски резюмировала Меньшова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Алексей Ягудин считает, что Илья Авербух пользуется им
Алексей Ягудин считает, что Илья Авербух пользуется им
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Лунный день сегодня 23 мая 2022 года
Лунный день сегодня 23 мая 2022 года
Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Все об открытии оффшоров
Все об открытии оффшоров
Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли
Филипп Киркоров назло всем будет продолжать гастроли
Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
Microsoft представила Xbox Series S в стиле Top Gun: Maverick
Microsoft представила Xbox Series S в стиле Top Gun: Maverick
Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 16 по 22 мая
Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 16 по 22
Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте
Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте

Топ на сегодня

Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова
Вика Цыганова в шоке от выступления Филиппа Киркорова
Ксения Собчак заработала в шесть раз больше мужа
Ксения Собчак заработала в шесть раз больше мужа
Лера Кудрявцева поделилась фото со дня рождения внука
Лера Кудрявцева поделилась фото со дня рождения внука
Слава показала младшую дочку – выпускницу начальной школы
Слава показала младшую дочку – выпускницу начальной школы
Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Еще по теме

Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Меньшова шокировала публику фотографией без макияжа
Юлия Меньшова поделилась, как пережила лихие девяностые
Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца