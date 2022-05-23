Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Нептуна

Вадим Карасев

Нептун, как и другие планеты, в ретроградном состоянии несет много проблем и опасностей. Астрологи рассказали о том, что нужно делать и чего делать не стоит в те периоды, когда эта планета движется в обратном направлении.

Нептун называют планетой иллюзий и удовольствия. Эта планета помогает правильно смотреть на мир, выбирая верный путь развития. Эксперты называют Нептун одной из самых опасных ретро-планет, потому что в таком состоянии она способна превратить нашу жизнь в сущий кошмар.

Ищите пути для реализации своего потенциала

Пока Нептун движется в правильном направлении, у людей пропадает желание делать то, что они умеют лучше всего на свете. По какой именно причине это происходит, сказать очень сложно, да это и не так важно. Гораздо важнее продолжать двигаться к мечте и ни в коем случае не сворачивать с пути, который был избран ранее.

Смотрите на мир объективно

Нептун делает так, что люди правильно оценивают свои возможности, объективно смотрят на мир, но когда он разворачивается и движется назад, эта способность видеть все в правильном свете исчезает. Нужно изо всех сил стараться не терять объективности, не уходя при этом в тотальный пессимизм или оптимизм. Пока Нептун в ретро-фазе, нельзя прыгать из крайности в крайность. Он вам этого точно не простит. Слишком оптимистичные люди не будут допускать массу досадных ошибок, а пессимисты попросту не смогут начать действовать, потому что будут сомневаться во всем.

Нептун даже в нормальном состоянии создает в нашей голове иллюзии, так что с этой планетой нужно взаимодействовать правильно и осторожно.

Остерегайтесь вредных привычек

Нептун — планета удовольствий. Если в нормальном состоянии она помогает получать удовольствие от правильных вещей, то в ретро-фазе она подталкивает людей к деструктивным удовольствиям. Если не держать себя в руках, можно навредить своему здоровью курением, неправильным питанием, азартными играми и любыми другими вредными привычками. Это очень опасное время, потому что момент, когда человек становится зависимым, наступает незаметно.

Не придавайте особого смысла случайностям

Ретроградный Нептун способен делать так, что люди чаще начинают искать тайный смысл в происходящих с ними вещах. Это может заставить вас запутаться в собственных мыслях, потерять нить, связывающую прошлое с настоящим и настоящее с будущим. Это очень опасно, поэтому астрологи советуют не обращать внимание на странные события, которые на первый взгляд покажутся судьбоносными. Это Нептун будет пытаться направить вас по неверному пути.

Думайте своей головой

Ретро Нептун пытается также запутать людей. Он пытается сделать нас частью общего коллективного сознания, чтобы управлять нами и манипулировать нашими мыслями. В такие периоды нельзя доверять СМИ, новостям.

Будьте добрее

Данная планета, находясь в ретро-фазе, лишает людей сострадания, эмпатии. Если у кого-то начинаются проблемы, люди чаще проходят мимо этого человека. Если вы не будете частью толпы, а продолжите творить добро, Вселенная вознаградит вас, простит кармические долги и подарит большую удачу. Не будьте эгоистами, ведь Нептун использует это против вас самих, сначала создав иллюзию того, что вы все делаете правильно, а потом обрушив на вас шквал проблем.

Остерегайтесь мошенников

В периоды, когда бушует ретро-Нептун, нельзя быть невнимательными. Очень важно следить за каждым своим шагом и не поддаваться на провокации, обман. Большинство махинаций и финансовых преступлений приходится именно на периоды обратного движения данной планеты. Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют не верить никому на слово, не давать никому доступа к своим личным данным и так далее.

Старайтесь опасаться мошенников в интернете, телефонных обманщиков и, конечно же, карманных воров на улице. Люди буду склонны к легкой наживе, поэтому не удивляйтесь, если вам не вернут потерянную вещь.